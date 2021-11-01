На Южном Урале птицефабрика выплатила штраф за куриный помет на сельхозземлях

В Челябинской области птицефабрика "Уральская мясная компания" выплатила штраф в размере 400 тысяч рублей за нарушение земельного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Напомним, жители поселка Муслюмово пожаловались на нашествие насекомых и зловонный запах. На птицефабрике была проведена проверка, в ходе которой был установлено, что предприятие на земельном участке сельскохозяйственного назначения складировало куриный помет.

В отношении предприятия было возбуждено административное дело за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Оно было оштрафовано на 400 тыс. руб.