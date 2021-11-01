Суд вынес приговор екатеринбуржцу, насмерть сбившему отца с 6-летним сыном

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга вынес приговор по делу местного жителя 1973 г.р., обвиняемого в нарушении ПДД, что привело к смерти пешехода и его 6-летнего сына. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, подсудимый Андрей Пушкарев признал свою вину в инкриминируемом деянии, пояснив, что не оценил дорожные условия, не справился с управлением автомобилем, допустив его занос и ДТП.

Напомним, трагедия произошла 14 декабря 2020 г. около 12.55. Водитель "Lada 217230" превысил скорость, двигаясь по правой полосе проезжей части ул. Техническая со стороны ул. Маневровая. При допустимых 60 км/ч, мужчина ехал с 70-80 км/ч.

"Управляя автомобилем, Пушкарев видел, что проезжая часть ул. Техническая представляет собой мерзлое асфальтированное покрытие, обработанное противогололедными материалами. Однако, проявив преступную небрежность, обвиняемый мер к снижению скорости не предпринял, не учел дорожные условия, в результате чего при повороте проезжей части ул. Техническая не справился с управлением, допустил его занос и выезд за пределы проезжей части на трамвайные пути, где допустил наезд на пешеходов – мужчину и его 6-летнего сына", - пояснили в прокуратуре.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы, от которых скончался на месте. Его сын скончался 13 января 2021 г. в городской больнице Екатеринбурга. Обвиняемый полностью признал свою вину, пояснив, что не оценил дорожные условия и не справился с автомобилем. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В связи с этим государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, однако суд постановил назначить Пушкареву 2 года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Кроме того, суд частично удовлетворил исковое заявление потерпевшей о компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.