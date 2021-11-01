Суд вынес приговор екатеринбуржцу, насмерть сбившему отца с 6-летним сыном

01 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор екатеринбуржцу, насмерть сбившему отца с 6-летним сыном

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга вынес приговор по делу местного жителя 1973 г.р., обвиняемого в нарушении ПДД, что привело к смерти пешехода и его 6-летнего сына. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, подсудимый Андрей Пушкарев признал свою вину в инкриминируемом деянии, пояснив, что не оценил дорожные условия, не справился с управлением автомобилем, допустив его занос и ДТП.

Напомним, трагедия произошла 14 декабря 2020 г. около 12.55. Водитель "Lada 217230" превысил скорость, двигаясь по правой полосе проезжей части ул. Техническая со стороны ул. Маневровая. При допустимых 60 км/ч, мужчина ехал с 70-80 км/ч.

"Управляя автомобилем, Пушкарев видел, что проезжая часть ул. Техническая представляет собой мерзлое асфальтированное покрытие, обработанное противогололедными материалами. Однако, проявив преступную небрежность, обвиняемый мер к снижению скорости не предпринял, не учел дорожные условия, в результате чего при повороте проезжей части ул. Техническая не справился с управлением, допустил его занос и выезд за пределы проезжей части на трамвайные пути, где допустил наезд на пешеходов – мужчину и его 6-летнего сына", - пояснили в прокуратуре.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы, от которых скончался на месте. Его сын скончался 13 января 2021 г. в городской больнице Екатеринбурга. Обвиняемый полностью признал свою вину, пояснив, что не оценил дорожные условия и не справился с автомобилем. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В связи с этим государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, однако суд постановил назначить Пушкареву 2 года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Кроме того, суд частично удовлетворил исковое заявление потерпевшей о компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд вынес приговор екатеринбуржцу, насмерть сбившему отца с 6-летним сыном

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, Техническая, ДТП, смерть, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети