01 Ноября 2021
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Политика Пермский край
И.о. главы СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев (2018) | Фото: perm.sledcom.ru

"Нужно возбуждать дело о доведении до самоубийства". Вдова главы прикамского СКР рассказала о ситуации накануне его смерти

Вдова главы прикамского управления СКР Сергея Сарапульцева Ольга высказалась о ситуации с её супругом, предположив, что могло стать причиной его смерти, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В течение трёх лет он делился со мной, рассказывал, что происходило на совещаниях по видео-конференц-связи с руководством Следственного комитета. Говорил об унижениях, которым подвергаются следователи, возмущался, что их несправедливо наказывают и увольняют, как в регионы без повода направляют проверки. В эмоциональном плане Сергея это угнетало", - рассказала Ольга "Ъ-Прикамье", предположив, что её супруг не выдержал эмоционального давления.

По её словам, во время совещания, на котором обсуждали стрельбу в вузе, её мужа "в грубой форме обвинили в том, что в гибели людей виноват чуть ли не лично он".

"Но что для предотвращения этой трагедии мог сделать мой муж, да и вообще его следователи? Насколько я понимаю, это вообще задача других структур. Он этого тоже не понимал. Вспомнить ту же сентябрьскую проверку. Я знаю, она была назначена из-за того, что управление по Пермскому краю якобы плохо защищает права дольщиков. Но какие у них есть для этого возможности? Следователи же не могут взять и купить им квартиры, а расследованием уголовных дел о нарушении их прав должны заниматься другие органы. Если возвращаться к совещанию по поводу расследования дела о стрельбе, то мне говорили, что есть его аудиозапись, где все чинно и благородно. Но послушать ее мне пока никто не дал. Я все же верю своей информации, которую мне передали совершенно разные люди. Думаю, эти события могли стать последней каплей. Нужно возбуждать дело о доведении до самоубийства", - сказала она.

Напомним, днём 23 сентября Сергея Сарапульцева нашли мертвым в собственной квартире. Буквально накануне трагедии Пермский край посетил глава СКР Александр Бастрыкин, который приехал в регион в связи со стрельбой в вузе. По официальной информации, глава СКР выслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. Более того, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.

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"Нужно возбуждать дело о доведении до самоубийства". Вдова главы прикамского СКР рассказала о ситуации накануне его смерти

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Теги: Сергей Сарапульцев, Ольга Сарапульцева



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