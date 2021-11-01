В Югре правоохранители работают в усиленном режиме

Сотрудники полиции и Росгвардии в период нерабочих дней переходят на усиленный режим работы. Об этом было сказано на региональном оперштабе, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Наталья Комарова обратила внимание на усиление контроля за соблюдением мер безопасности. В частности, будет усилен контроль за развлекательными заведениями и общепитом. Сотрудники правоохранительных органов увеличат количество рейдов с проверками QR-кодов и справок у посетителей.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября включительно, в Югре работа организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания (далее – организации) разрешена с 6.00 до 23.00 с запретом проведения в них зрелищно-развлекательных мероприятий. Допускаются круглосуточные обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях; предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях; доставка заказов организациями.

QR-коды, говорящие о вакцинации от коронавируса или перенесенной в последние полгода инфекции, нужны будут для доступа на мероприятия и, в частности, в физкультурно-оздоровительные, спортивные комплексы, ледовые арены, фитнес-клубы, бассейны, на концерты.