Песков назвал слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста

В Кремле заявили, что слова главы Минздрава России Михаила Мурашко о вакцине "Спутник Лайт" были вырваны из контекста.

Напомним, министр сделал заявление о том, что препарат должен использоваться только при ревакцинации, ведомство выпустит измененные методические рекомендации насчет этого. Мурашко добавил, что для первой вакцинации подходят любые другие российские вакцины.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это не означает, что первичная вакцинация "Спутником Лайт" является неэффективной, и люди, поставившие такие прививки, не получили защиты.

Он отметил, что "Спутник Лайт" может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации, сообщает "МК".

Ранее сообщалось, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" закончилась в Петербурге. Ее дефицит также образовался в Красноярском и Пермском краях, в Кургане, Екатеринбурге. При этом запасов остальных вакцин в регионах вполне достаточно. В Минздраве пообещали организованы поставки "Спутник Лайт" в регионы в ближайшую неделю.