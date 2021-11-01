"Святогор" отремонтировал детский сад в Баранчинском за 9,5 миллионов рублей

Одно из предприятий УГМК - АО "Святогор" помогло детскому саду №25 в п. Баранчинский с капитальным ремонтом, выделив в качестве финансовой поддержки 9,5 млн рублей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, материальная помощь осуществлялась в рамках программы благотворительной деятельности металлургического предприятия.

"Капитальный ремонт в детском саду №25 поселка Баранчинского – это очередной пример сотрудничества Уральской горно-металлургической компании в лице АО "Святогор" и администрации Кушвинского ГО, - отметил заместитель директора по социальным и общим вопросам АО "Святогор" Юрий Мурзаев. – Результатом такого взаимодействия стали комфортные условия для малышей и педагогического коллектива дошкольного учреждения".

Напомним, что администрация Кушвинского городского округа и ОАО "УГМК" в лице АО "Святогор" подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, после которого и зашла речь о ремонте детского сада, который ни разу не проводился за всю историю его существования. По словам заведующей Любови Трефиловой, до капитального ремонта в числе других проблем наиболее остро стоял вопрос неудовлетворительного состояния кровли здания. Помимо этого также требовался ремонт фасада, замена систем отопления, канализации и водоснабжения.

После проведения аукционов, первым делом рабочие занялись ремонтом мягкой кровли, установили новые оконные блоки на первом и втором этажах, отремонтировали фасад и заменили внутренние инженерные сети. Более того, благодаря торгам удалось сэкономить средства на определенные работы, что в свою очередь позволило расширить перечень ремонтных работ.

"По предписанию Роспотребнадзора мы отремонтировали подвальное помещение пищеблока, – отметила Любовь Трефилова, – заменили вентиляцию на пищеблоке, приобрели новое оборудование, обновили санитарно-техническое оборудование во всех группах. В числе наружных работ – ремонт отмостки вокруг всего нашего здания, обновление козырька над входом в дошкольное учреждение. Мы выражаем искреннюю благодарность за оказанную безвозмездную помощь АО "Святогор". Спасибо за то, что руководство предприятия не осталось равнодушным к проблемам нашего учреждения. Желаем "Святогору" финансового благополучия, процветания, а его сотрудникам – здоровья и тепла".

Детский сад №25 – один из самых востребованных в Баранчинском. Сегодня его посещают 245 детей разного возраста. Для их комфортного пребывания в группах также был выполнен ряд ремонтных работ.