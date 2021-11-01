В России выявлены случаи заражения штаммами "Мю" и "Лямбда"

В России выявлено три случая заражения коронавирусным штаммом "Мю", и один случай — штаммом "Лямбда".

По словам директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, в России насчитывается до 10 сублиний штамма "дельта".

Он также не исключил появления нового варианта ковида на основе доминающего штамма коронавируса "дельта", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что лямбда-штамм COVID-19, появившийся в Перу, более заразен и устойчив к иммунитету, чем другие разновидности коронавируса.

Штамм "мю" выявили в январе 2021 года в Колумбии. Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский выражал сомнение, что он сможет легко вытеснить широко распространенный в России вариант "дельта", пишет РБК.