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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
сургутский район стела (2013) | Фото: Накануне.ru

В Югре ушло в суд дело главы посёлка, отстранённой от работы после начала расследования

Ушло в суд дело главы Белого Яра (Сургутский район) Елены Никифоровой, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

По версии следствия, в октябре 2019 – июне 2020 гг. глава поселения незаконно распределила жилые помещения вопреки положениям муниципальной программы, передав квартиры не тем, кто в них нуждался, а работникам муниципальных предприятий.

В декабре 2018 г. по результатам аукциона заключён муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и ремонту дорог, объектов дорожного хозяйства на сумму в 21 млн руб. После того, как подрядчик приступил к исполнению соглашения, Никифорова якобы пролоббировала расторжение контракта через искусственное создание условий невозможности его исполнения. Также она якобы приняла незаконное решение о введении на территории поселения чрезвычайной ситуации, без наличия к тому каких-либо предпосылок. В результате незаконных действий Никифоровой подрядчик был вынужден подписать соглашение о расторжении контракта.

Кроме того, Никифорова якобы долго не признавала один из жилых домов аварийным. Уголовное дело ушло в Сургутский районный суд. Глава поселения отстранена от занимаемой должности.

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В Югре ушло в суд дело главы посёлка, отстранённой от работы после начала расследования

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Теги: Елена Никифорова, уголовное дело, Белый Яр



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