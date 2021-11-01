01 Ноября 2021
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Елки Радуга парк (2013) | Фото:

В природный парк ТРЦ "Радуга" в Екатеринбурге организовали вход без QR-кода

В "Радуга Парк" в Екатеринбурге организовали временный дополнительный вход в природный парк торгово-развлекательного центра, куда можно попасть без QR-кода. Об этом сообщается в социальных сетях центра.

"Пройти в парк в свободном режиме Вы сможете с ул. Ухтомской. Предварительно оставив машину на парковке перед Торговым центром. Семейный природный парк открыт для всех наших гостей от мала до велика", - сообщается в соцсетях.

При этом вход в "Радуга Парк", в том числе и со стороны парка, осуществляется только при наличие QR-кода.

Напомним, что специально для желающих привиться в "Гринвиче" был организован отдельный вход, который позволяет исключить пересечение посетителей торгового центра и посетителей пункта вакцинации. При этом на "Авито" появился новый вид услуг - привившиеся граждане предлагают за определенную сумму совершить покупки там, где требуется QR-код.

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В природный парк ТРЦ "Радуга" в Екатеринбурге организовали вход без QR-кода

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Теги: Радуга Парк, природный парк, Екатеринбург, открытый вход, QR-код



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