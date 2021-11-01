"Все, что говоришь, докажи". Гинцбурга призвали обосновать заявления о безопасности третьей прививки

Разработчики вакцины "Спутник V" никак не обосновывают свои заявления о безопасности третьей инъекции. Об этом заявил советский и российский эпидемиолог д.м.н. профессор Игорь Гундаров.

"Сперва были обещания о 100% эффективности вакцины, затем о том, что вакцина будет действовать в течение двух лет. Но этого ничего не произошло. И у меня есть основания сильно сомневаться в том, что он говорит. Все, что ты говоришь, докажи. Где эти протоколы исследований? Это огромная работа. Нужна группа вмешательства и группа контроля, которым нужно сделать по три прививки. А этого не было", - сказал Гундаров ОСН.

Ранее Гинцбург заявил о том, что в Европе просто не замечают успехов вакцинации "Спутником V", поэтому тянут с его регистрацией. Интересно, что он имел в виду, если в России полезный эффект вакцинации никак статистически не проявляется: в самых вакцинированных регионах ситуация в среднем ничуть не лучше, чем в наименее привитых.

Что касается отсутствия доказательств, о которых упомянул Гундаров, то вместе с октябрем истек и срок, когда власти обещали опубликовать итоговые результаты клинических исследований вакцины "Спутник V". Этого не произошло. Впрочем, это уже не имеет значения, когда препарат массово применяется на десятках миллионах человек, тем более на фоне "нулевых результатов" вакцинации. Однако это лишний раз показывает отношение властей к соблюдению всех предусмотренных законом процедур. А они предписывают, что только лишь зарегистрировать препарат можно "на основании результатов ВСЕХ этапов испытаний препарата, подтверждающих его эффективность, специфическую активность и безопасность, а также при наличии утвержденной нормативно-технической документации" (п. 4.1.7 санитарных правил СП 3.3.2.561-96 "Медицинское иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов"). То есть к настоящему времени даже регистрировать препарат еще нельзя, так как он не испытан. Президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин, который участвовал в испытаниях, ранее заявил о сокрытии их результатов. Притом что даже реестра поствакцинальных осложнений в России нет, и никакой статистики по вакцинированным не ведется.

На прошлой неделе Гинубцрга призвали предъявить доказательства, что почти все привитые заболевшие купили сертификаты. Этого сделано тоже не было.