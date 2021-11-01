Пётр Ян после победы на UFC 267 поблагодарил за поддержку Игоря Алтушкина

Российский боец UFC Пётр Ян из команды "Архангел Михаил", который в минувшие выходные стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, поблагодарил за поддержку основателя бойцовского клуба "Архангел Михаил" — председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

Отметим, что вместе с семьёй поддержать Петра в ОАЭ прилетела группа фанатов в составе 150-ти человек — друзья и бойцы клуба "Архангел Михаил", а также спортсмены Академии единоборств РМК. Все участники группы выступали в эксклюзивной серии костюмов "Petr Yan. No mercy", отшитых RCC-Sport. Поездку для болельщиков организовал председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, об этом сообщили в пресс-службе РМК.

После боя Пётр Ян отметил: "Сейчас я эмоционально опустошён. Пояс — это приятная конечная станция проделанной работы. На таком уровне побеждает бойцовский интеллект, спортивное IQ. Бойцы досконально изучают другу друга, и ты должен собрать всё, что есть, в кулак. Я второй раз в Абу-Даби выигрываю пояс. Для меня это такая территория — Yan island".

При этом он объяснил, почему первый раунд работал практически без ударов: "Соперник непростой — он третий номер лучшей организации мира, побил многих ребят. Очень непредсказуемый, тоже много осторожничал. У меня была задача всегда давить, даже не бить — идёшь, давишь. Мы понимали, что после второго раунда мы переломим ход поединка. Всё получилось".

Президент UFS Дан Уайт считает, что бой получился "невероятный": "Эти парни устроили настоящую войну в клетке. Пётр Ян дико крутой. Мне не верится, что он против таких соперников идёт вперёд. Его не остановить!".

Напомним, что Пётр Ян впервые стал чемпионом UFC в 2020-м году после досрочной победы над Жозе Альдо. Позже в поединке против Алджамейна Стерлинга Ян потерял пояс из-за дисквалификации за неумышленный запрещённый удар. Теперь Пётр владеет временным титулом организации.