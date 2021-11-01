В Челябинской области работник дистанции пути получил условный срок за смерть подчиненного

В Челябинской области работника Карталинской дистанции пути приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Обвиняемый, являясь ответственным руководителем работ по замене изоляторов на контактной сети железной дороги, не проконтролировал выполнение работ на не обесточенном участке сети одним из подчиненных.

В результате рабочий погиб от удара током.