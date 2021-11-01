Скончался предполагаемый виновник взрыва газа в Набережных Челнах

В Республиканской клинической больнице скончался пожилой мужчина, который, предположительно, мог быть виновником взрыва газа в Набережных Челнах.

Как сообщили "Интерфаксу" в медучреждении, пациент умер минувшей ночью.

Ранее в отношении 70-летнего владельца квартиры, ставшей эпицентром хлопка, было возбуждено дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".

Напомним, 25 октября произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже жилого дома. В результате с различными травмами были госпитализированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, а также жилец данной квартиры. В дальнейшем в больнице скончалась пострадавшая 22-летняя девушка.