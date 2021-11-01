01 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
гололед, падение, травма (2019) | Фото: mdk.kz

Глава Екатеринбурга распорядился подготовить городские улицы к наступающим морозам

Коммунальные службы Екатеринбурга займутся предотвращением образования гололедицы на улицах города в связи с наступающими морозами. Соответствующее распоряжение дал глава уральской столицы Алексей Орлов на сегодняшнем совещании, посвященном содержанию городских территорий.

Напомним, что синоптики назвали понедельник последним теплым днем осени на Среднем Урале. С завтрашнего дня в регион придут заморозки до минус 23 градусов на севере области. Именно в Екатеринбурге похолодание ожидается уже в ночь на 2 ноября, когда температура понизится до минус 6-8 градусов, а днем составит минус 4-6 градусов.

"Достаточно много людей продолжают трудиться и пользоваться общественным транспортом, поэтому особое внимание требую обратить на состояние остановочных комплексов и пешеходных зон. Необходимо заблаговременно обработать их противогололедными материалами и песком. Нам нельзя допускать всплеска травматизма среди горожан", – заявил градоначальник.

Для этого на улицы города выйдет 356 рабочих и 140 единиц техники, среди которой: 15 комбинированных дорожных машин (КДМ), 24 трактора, 41 самосвал, 17 фронтальных погрузчиков, 27 вакуумных машин и другие. По заданию Алексея Орлова, службы благоустройства заблаговременно применят противогололедные материалы, в том числе фракционный песок.

Напомним, что в случае образования гололедицы на придомовых и дворовых территориях, необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, контактные номера телефонов которых указываются в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги и на стендах с информацией в подъездах.

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Глава Екатеринбурга распорядился подготовить городские улицы к наступающим морозам

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Теги: гололед, морозы, коммунальные службы, Орлов, Екатеринбург



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