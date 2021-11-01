Жители Пермского края потребовали отменить "дискриминацию в виде QR-кода"

Жители Пермского края потребовали отменить "дискриминацию в виде QR-кода". Петиция, адресованная губернатору Дмитрию Махонину, опубликована на сайте петиций, передает корреспондент Накануне.RU.

"Против дискриминации прав человека, против разделения людей на привитых/не привитых, переболевших и не переболевших "ковидом". Против использования QR-кода, как рычага давления и дискриминации. Своей подписью вы за отмену QR-кодов в Пермском крае и в Российской Федерации", - говорится в тексте опубликованной петиции.

Подписи поставили уже больше 1800 человек.

Напомним, ранее пермские рестораторы подсчитали падение выручки в кафе и ресторанах после введения QR-кодов. Падение выручки с 25 по 27 октября составляет от 40% до 60%.

Владельцы ресторанов отмечают, что нерабочую неделю смогут выдержать все заведения, а вот продление нерабочих дней и ужесточение "ковидных" мер безопасности может привести к закрытиям заведений.

Рестораторы отмечают, что работа по QR-кодам для ресторанов всё же более терпимый вариант, чем полное закрытие залов.