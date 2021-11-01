Генконсульство не подтвердило информацию о 200 отравившихся в Хургаде

В Генеральном консульстве РФ в Хургаде не подтвердили информацию о 200 отравившихся туристах в отеле.

По словам представителя генконсульства, Никиты Ширина, всего были госпитализированы 42 россиянина. Также с отравлением были госпитализированы туристы из других стран, их количество он не уточнил.

Ранее посольство РФ в Египте на своей странице в Facebook сообщало, что с отравлением были госпитализированы 40 россиян, 26 из них остались в медицинском учреждении. По данным прокуратуры, госпитализировано 47 человек, 29 из них — россияне.

Четверо граждан РФ все еще остаются в больницах - это семья, двое родителей и двое детей. Ожидается, что уже сегодня их выпишут, передает РЕН ТВ.

Туристы отравились в четырехзвездном отеле AMC Royal. По делу задержали шеф-повара и помощника директора отеля. Они отрицают обвинения.