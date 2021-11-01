В Тарко-Сале экс-сотруднику МУПа вменили покровительство двум осуждённым

В Тарко-Сале бывшему мастеру МУП "Дорожно-строительное управление", вменили получение двух взяток, сообщили Накануне.RU в ямальском управлении СКР.

По данным следствия, в городе мастер во время работы в управлении получил от двух мужчин, приговорённых к обязательным работам, взятки в 55 тыс. руб. В ответ он должен был включить в табели учёта предприятия рабочего информацию о том, что работы они эти выполнили. Кроме того, мастер оформлял и направлял в управление исполнения наказаний подтверждающие документы.

"Уклонистам" вменили дачу взяток.