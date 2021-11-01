Полиция проверяет информацию о "штурме" ТЦ в Улан-Удэ людьми без QR-кодов

В Улан-Удэ полиция проверяет информацию о конфликте между покупателями и охраной торгового центра.

Ранее в соцестях пользователи сообщили, что посетители без масок и QR-кодов "провели успешный штурм" одного из ТЦ в Бурятии.

На кадрах видно, как две женщины с криками бросаются на охранника из-за отказа впустить их в ТЦ без справки о вакцинации или QR-кода. Другие посетители оскорбляют его и отталкивают, игнорируя требование предъявить справку.

Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону, инцидент произошел 30 октября. На место были направлены сотрудники полиции, проводится проверка.

Сообщения о конфликтах из-за проверки QR-кодов поступали также из других городов, в частности, из Екатеринбурга.

В Тюменской области группа активистов от лица жителей обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность обязательной вакцинации и введения QR-кодов. Данные ковид-меры они назвали унижающим человеческое достоинство.