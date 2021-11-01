На Южном Урале задержали водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

В Троицке задержали водителя, который сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ДТП произошло вечером 30 октября по улице Пассажирская вблизи дома 23. Водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Водитель скрылся.

Полицейские обнаружили автомобиль Hyundai Solaris, имеющий повреждения, в гараже частного дома и установили водителя. Им оказался 22-летний местный житель, который является родственником собственника машины. У него нет прав.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель помещен в изолятор временного содержания. Мера пресечения ему избирается.