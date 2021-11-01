Россия и Белоруссия отказались поставлять на Украину электроэнергию

Украина не будет импортировать из России и Белоруссии электроэнергию, в которой нуждается. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Он сообщил, что Россия и Белоруссия отменили аукционы на продажу электроэнергии.

Украина испытывает острый дефицит топлива на ТЭС. На многих из них запасы меньше минимально допустимых. А с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на территорию Украины.

Глава Независимого профсоюза горняков, депутат Рады Михаил Волынец говорит, что положение очень серьезное, а остановка поставок российского угля критична (российским углем называют уголь из ДНР и ЛНР, импортированный из России).

"Придется сжигать газ или мазут, а это все равно что бросать доллары в топку - очень дорого. На складах отечественных ТЭС осталось порядка 560 тысяч тонн угля, это почти на 90 тысяч тонн меньше неприкасаемого запаса, взять уголь фактически негде. Причем, каждый день ситуация усложняется, ведь уголь идет в расход, склады опустошаются под чистую", - цитирует эксперта "Страна".

Интересно, что недавно арестовали бизнесмена Сергея Кузяру - как раз за поставки угля из ДНР и ЛНР. Эксперты полагают, что окружение Владимира Зеленского пытается установить контроль над "угольными схемами", поставив над ними своих "смотрящих".

Украинские эксперты ожидают предстоящей зимой веерных отключений электроэнергии и дальнейшего роста тарифов.