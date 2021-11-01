01 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
бкад, нацпроекты, дороги, нижневартовск (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Екатеринбурге на три недели перекроют движение по Саввы Белых

Строители перекроют движение транспорта в Екатеринбурге по улице Саввы Белых, от улицы Луганской до переулка Алма-Атинского. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на данном участке проводится строительство теплотрассы и подключения к инженерным сетям строящегося жилого дома в квартале улицы Онежской – переулка Столярного.

Перекрытие намечено на 25 ноября и продлится до 16 декабря. Позже движение будет также перекрыто в Алма-Атинском переулке, на участке от улицы Савы Белых до улицы Онежской - с 17 декабря 2021 года до 5 февраля 2022 года.

Напомним, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге на три недели перекроют движение по Саввы Белых

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Теги: , перекрытие, движение, ремонт, дороги, Екатеринбург, Саввы Белых, Алма-Атинский переулок



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