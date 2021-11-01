01 Ноября 2021
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Общество В России
автобус, транспорт, общественный транспорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В ГД предложили ввести скидку на общественный транспорт для привившихся

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять 50%-ную скидку на общественный транспорт прошедшим вакцинацию. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT.

Парламентарий предложил дать возможность вакцинированным пользоваться скидкой в течение полугода после второй прививки.

По его мнению, такая льгота могла бы стать значимым материальным стимулом для десятков миллионов россиян, которые регулярно пользуются общественным транспортом.

Кроме того, инициатива снизит возможность распространения заболевания в общественном транспорте, уверен депутат.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области с 25 октября невакцинированные не смогут ездить на междугородних автобусах, организациям запрещено направлять невакцинированных сотрудников в командировки.

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В ГД предложили ввести скидку на общественный транспорт для привившихся

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Теги: скидка, общественный транспорт, вакцинированные



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