01 Ноября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор наградила вартовчан "За вклад в развитие межэтнических отношений в Югре"

Состоялась торжественная церемония вручения вартовчанам благодарственных писем и премий губернатора "За вклад в развитие межэтнических отношений в Югре", сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Наша встреча проходит в преддверии Дня народного единства. Это особый праздник для нашей страны. Его идея приобретает важнейшее значение в современном мире. Взаимопонимание между народами создаётся через добро от каждого из нас", – отметила губернатор Наталья Комарова.

К поздравлениям присоединилась заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Нижневартовска Татьяна Шилова. Она поблагодарила участников церемонии за их труд, огромный вклад в развитие муниципалитета и региона в целом. На мероприятии, посвященном Дню народного единства, шесть наград получили вартовчане. Торакальный хирург туберкулезного легочно-хирургического отделения Нижневартовского противотуберкулезного диспансера Андрей Берников получил Благодарность губернатора региона за успехи в деле охраны здоровья граждан.

"Для меня эта высокая награда стала неожиданным, но очень приятным сюрпризом. Уже более 30 лет я вкладываю душу и силы в свою профессию. Для меня это признание очень важно", – поделился Андрей Бердников.

Михаил Родионов, который учится в Нижневартовском социально-гуманитарном колледже, получил премию "Лучшему студенту". Его отметили за отличные результаты по всем предметам и активное участие в общественной жизни образовательного учреждения. За личные заслуги в улучшении использования транспортных средств, экономии материальных и топливных ресурсов почетное звание "Заслуженный работник транспорта Югры" получил главный инженер ООО "Доркомплект"Александр Николаев. За личные заслуги в изучении, сохранении, развитии и популяризации культуры почетное звание "Заслуженный деятель культуры Югры" присвоено директору МБУ "Библиотечно-информационная система" Ирине Ивлевой.

Заместитель начальника цеха по производству и оборудованию цеха по добыче нефти и газа №8 АО "Самотлорнефтегаз" Николай Коробцев и старший мастер цеха эксплуатации и ремонта трубопровода №2 АО "Самотлорнефтегаз" Игорь Трусов награждены званием "Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Югры".

"Эта награда не только моя, но и моего коллектива. Я благодарю всех своих коллег, без которых такие достижения были бы невозможны", – отметил Николай Коробцев.

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Губернатор наградила вартовчан "За вклад в развитие межэтнических отношений в Югре"

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Теги: Наталья Комарова, Нижневартовск, награда



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