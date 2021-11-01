"Богдановичский политехникум" закрыли на 30 суток из-за отравления учащихся

01 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Богдановичский политехникум (2021) | Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

"Богдановичский политехникум" закрыли на 30 суток из-за отравления учащихся

Судебные приставы Свердловской области приостановили деятельность "Богдановичского политехникума" из-за отравления студентов. Карантин продлится 30 суток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по региону.

"В Богдановичском районном отделении судебных приставов Свердловской области, на основании решения суда возбуждено исполнительное производство немедленного исполнения в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Богдановичский политехникум", деятельность которого повлекла за собой причинение вреда здоровью, возникновение и распространение инфекционных заболеваний среди пребывающих в нем детей", - сообщили в пресс-службе.

Среди нарушений были выявлены: отсутствие контроля за проведением дезинфекционных мероприятий, за питьевым режимом (кулеры не подвергаются очистке при помощи дезинфекционного средства) и уборочным инвентарем (уборочный инвентарь для туалета хранится совместно с другим). Помимо этого также были нарушены требования к мытью кухонной и столовой посуды (отсутствие качественной обработки посуды).

В связи с этим Богдановичский городской суд признал юрлицо, предоставляющее образовательные услуги, виновным в административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), назначив наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток. Помимо этого судебный пристав-исполнитель выехал в адрес организации. В присутствии понятых был составлен акт о приостановлении деятельности техникума, входные группы опечатаны.

На момент проведения исполнительных действий студенты и преподаватели отсутствовали. Судебным приставом-исполнителем осуществляется контроль за соблюдением должником требований решения суда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Богдановичский политехникум" закрыли на 30 суток из-за отравления учащихся

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Богдановичский политехникум, отравление, студенты, учащиеся, инфекция, закрытие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети