"Богдановичский политехникум" закрыли на 30 суток из-за отравления учащихся

Судебные приставы Свердловской области приостановили деятельность "Богдановичского политехникума" из-за отравления студентов. Карантин продлится 30 суток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по региону.

"В Богдановичском районном отделении судебных приставов Свердловской области, на основании решения суда возбуждено исполнительное производство немедленного исполнения в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Богдановичский политехникум", деятельность которого повлекла за собой причинение вреда здоровью, возникновение и распространение инфекционных заболеваний среди пребывающих в нем детей", - сообщили в пресс-службе.

Среди нарушений были выявлены: отсутствие контроля за проведением дезинфекционных мероприятий, за питьевым режимом (кулеры не подвергаются очистке при помощи дезинфекционного средства) и уборочным инвентарем (уборочный инвентарь для туалета хранится совместно с другим). Помимо этого также были нарушены требования к мытью кухонной и столовой посуды (отсутствие качественной обработки посуды).

В связи с этим Богдановичский городской суд признал юрлицо, предоставляющее образовательные услуги, виновным в административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), назначив наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток. Помимо этого судебный пристав-исполнитель выехал в адрес организации. В присутствии понятых был составлен акт о приостановлении деятельности техникума, входные группы опечатаны.

На момент проведения исполнительных действий студенты и преподаватели отсутствовали. Судебным приставом-исполнителем осуществляется контроль за соблюдением должником требований решения суда.



