В России начался всплеск инвестиций в строительство крематориев

В России с начала пандемии значительно выросли инвестиции в строительство крематориев. Так, в 2019-м году в Ассоциацию крематориев за разработкой проекта обращался один бизнесмен в несколько месяцев, теперь количество обращений – несколько в день. Только на текущий момент в разработке находится около двух десятков проектов, а еще два года назад их было менее пяти, передает "Коммерсант" со ссылкой на вице-президента отраслевой ассоциации Алексея Сулоева.

На похоронном рынке объясняют такой интерес стабильностью бизнеса и ростом смертности (а значит, и заказов). Участники рынка говорят, что крематории не были готовы к такой нагрузке, как в пандемию, поэтому сейчас очередь на кремацию может составлять несколько недель.

Всего в России работает 30 крематориев, две трети из них – частные. В ассоциации указывают, что в нашей стране самая низкая обеспеченность крематориями. В Европе на один крематорий приходится 400 тыс. жителей, в США – 150 тыс., в России – 5 млн.

Также участники рынка объясняют возросшую популярность крематориев дешевизной относительно традиционных похорон, кроме того, действующие кладбища подходят к исчерпанию лимита захоронений.