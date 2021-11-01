В Прикамье многодетные в октябре не получили положенные выплаты

Многодетные семьи Пермского края не получили выплаты на третьего и последующих детей за октябрь.

Деньги должны были прийти 24 октября, однако, как сообщает Properm, выплат так и не было. По данным краевого минсоцразвития, причина - задержка федеральных выплат.

"Сейчас идет решение технических вопросов по переводу федеральных денежных средств в регион. Как только они будут решены, выплата сразу поступит на счет всем, кому она положена", - поясняют в ведомстве. Деньги должны перевести 10 ноября.

Выплату получают семьи, у которых родился третий и последующий ребенок (в период с 2019 года), и у которых доход ниже двух прожиточных минимумов.