01 Ноября 2021
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Политика За рубежом
Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Байден разочарован "отсутствием де-факто" лидеров России и Китая на саммите G20

Президент США Джо Байден прокомментировал отсутствие лидеров России и Китая на саммите "Большой двадцатки" в Риме.

"Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились для обсуждения обязательств по вопросам изменения климата", - заявил американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита.

По его мнению, "Россия и Китай, по сути, оказались не на высоте в том, что касается обязательств по климату", передает Regnum.

Отметим, Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на встрече в формате видеоконференции.

Путин в своем выступлении заявил, что Россия принимает активное участие в программах по сохранению климата и выполняет все международные обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату с целью сократить выбросы парниковых газов и не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса от доиндустриального уровня и не более чем на 1,5 градуса от сегодняшнего уровня.

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Байден разочарован "отсутствием де-факто" лидеров России и Китая на саммите G20

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Теги: джо байден, россия, китай, саммит G20



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