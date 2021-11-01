В Челябинске на шести отремонтированных трамвайных переездах развалилась плитка

В Челябинске на шести трамвайных переездах из 16 разрушилась плитка после проведенного в этом году ремонта. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, передает корреспондент Накануне.RU.

Специалисты проверили все отремонтированные переезды, на шести плитка разрушилась.

В настоящий момент подрядчик восстановил покрытие на трех пересечениях, ещё на трех переездах работы будут завершены на этой неделе.