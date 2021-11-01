Власти регионов: Система QR-кодов с нами надолго, возможно, навсегда

Губернатор Амурской области Василий Орлов не исключил того, что систему входа по QR-кодам в общественных местах не отменят никогда, либо она будет действовать очень долго.

По словам главы региона, "пересидеть" период действия ограничений не удастся, нужно вакцинироваться и учиться жить в условиях распространения коронавируса.

"Чем дольше некоторые люди будут сопротивляться вакцинации, тем дольше им будет некомфортно", - заявил Орлов во время прямого эфира на ГТРК "Амур". Он добавил, что в дальнейшем будет закрываться больше отраслей для непереболевших и непривитых.

Некоторые другие регионы сообщили, что действие QR-кодов сохранится и после "нерабочих" дней, то есть после 8 ноября.

Так, в Еврейской автономии продлили срок действия особых правил поведения в условиях режима повышенной готовности до 20 декабря включительно, сообщает Regnum. До этой даты жители без QR-кодов, не смогут посещать общественные места. В ТЦ, кафе и ресторанах новая система вводится с 15 ноября, в остальных организациях — с 1 ноября.

В Красноярске система предоставления QR-кодов в общественных местах не будет отменена 7 ноября. "Система QR-кодов с нами надолго. Она не будет отменена 7 ноября, как думают многие, она будет только расширяться и действовать до улучшения эпидемиологической обстановки", - заявил краевой вице-премьер Алексей Подкорытов.

Кроме того, в регионе рассматривается возможность расширения перечня организаций, которые смогут посещать только вакцинированные или переболевшие в последние шесть месяцев жители.

Тем временем, в Тюменской области группа активистов обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность обязательной вакцинации и введения QR-кодов.