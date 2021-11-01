Власти регионов: Система QR-кодов с нами надолго, возможно, навсегда

01 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Власти регионов: Система QR-кодов с нами надолго, возможно, навсегда

Губернатор Амурской области Василий Орлов не исключил того, что систему входа по QR-кодам в общественных местах не отменят никогда, либо она будет действовать очень долго.

По словам главы региона, "пересидеть" период действия ограничений не удастся, нужно вакцинироваться и учиться жить в условиях распространения коронавируса.

"Чем дольше некоторые люди будут сопротивляться вакцинации, тем дольше им будет некомфортно", - заявил Орлов во время прямого эфира на ГТРК "Амур". Он добавил, что в дальнейшем будет закрываться больше отраслей для непереболевших и непривитых.

Некоторые другие регионы сообщили, что действие QR-кодов сохранится и после "нерабочих" дней, то есть после 8 ноября.

Так, в Еврейской автономии продлили срок действия особых правил поведения в условиях режима повышенной готовности до 20 декабря включительно, сообщает Regnum. До этой даты жители без QR-кодов, не смогут посещать общественные места. В ТЦ, кафе и ресторанах новая система вводится с 15 ноября, в остальных организациях — с 1 ноября.

В Красноярске система предоставления QR-кодов в общественных местах не будет отменена 7 ноября. "Система QR-кодов с нами надолго. Она не будет отменена 7 ноября, как думают многие, она будет только расширяться и действовать до улучшения эпидемиологической обстановки", - заявил краевой вице-премьер Алексей Подкорытов.

Кроме того, в регионе рассматривается возможность расширения перечня организаций, которые смогут посещать только вакцинированные или переболевшие в последние шесть месяцев жители.

Тем временем, в Тюменской области группа активистов обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность обязательной вакцинации и введения QR-кодов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти регионов: Система QR-кодов с нами надолго, возможно, навсегда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: QR-код, вакцинация, регионы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети