Поклонская до сих пор не добралась до Кабо-Верде

Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская, судя по фото в Instagram, до сих пор не добралась до нового места работы, хотя собиралась отправиться в африканскую республику в течение ближайшего месяца после назначения.

В своем блоге экс-депутат Госдумы опубликовала несколько игривых фотографий с тыквой. Правда, пейзажи за спиной у Поклонской выдают если не Москву, то максимум Крым, но никак не Кабо-Верде. В комментариях спрашивают: "Наталья, когда же мы увидим фото с нового места работы? Там очень красивая природа - жду с нетерпением". Другой комментатор предположил, что Поклонская гостит у мамы в Крыму.