Гринвич и Пассаж успешно опробовали системы считывания QR-кодов

Гринвич и Пассаж успешно опробовали системы считывания QR-кодов. Напомним, с 30 октября попасть в торговые центры и многие другие заведения можно только при наличии документов о полной или частичной вакцинации, либо перенесенном коронавирусе.

Чтобы минимизировать неудобства для покупателей, администрация Гринвича и Пассажа закупила более 50 быстрых устройств-считывателей qr-кодов. Это сканеры, работающие на платформе Android, которые связываются с интернетом через встроенный 4g-модем.

Сотрудник охраны на входе считывает с экрана смартфона посетителя или бумажной копии QR-код с информацией о проведенной вакцинации, устройство моментально связывается с порталом ГосУслуг и выводит данные на экран устройства.

Данные выводятся в формате первых букв имя, фамилия, отчество, дата рождения, дата проведённой вакцинации. Сотрудник уточняет у посетителя любое из сведений с экрана устройства, при совпадении ответа пропускает посетителя в торговый центр.

Внутри торгового центра арендаторы уже не проверяют покупателей на наличие QR-кодов, но ношение масок в торговом центре остается обязательным.

Представители службы охраны стоят на всех входах, включая паркинги и лифты. При невозможности контролировать постоянно вход, он закрывается администрацией торгового центра.

Доступ в пункт вакцинации в Гринвиче возможен только через отдельный вход – пожарная лестница с выходом на ул. Вайнера, после проведения вакцинации попасть в торговый центр можно только выйдя обратно по лестнице на улицу и зайдя через любой основной ход, предъявив QR-код. Пересечение посетителей торгового центра и посетителей пункта вакцинации исключено.