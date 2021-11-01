01 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: Гринвич

Гринвич и Пассаж успешно опробовали системы считывания QR-кодов

Гринвич и Пассаж успешно опробовали системы считывания QR-кодов. Напомним, с 30 октября попасть в торговые центры и многие другие заведения можно только при наличии документов о полной или частичной вакцинации, либо перенесенном коронавирусе.

Чтобы минимизировать неудобства для покупателей, администрация Гринвича и Пассажа закупила более 50 быстрых устройств-считывателей qr-кодов. Это сканеры, работающие на платформе Android, которые связываются с интернетом через встроенный 4g-модем. 

(2021)|Фото: Гринвич

Сотрудник охраны на входе считывает с экрана смартфона посетителя или бумажной копии QR-код  с информацией о проведенной вакцинации, устройство моментально связывается с порталом  ГосУслуг и выводит данные на экран устройства. 

(2021)|Фото: Гринвич

Данные выводятся в формате первых букв имя, фамилия, отчество, дата рождения, дата проведённой вакцинации. Сотрудник уточняет у посетителя любое из сведений с экрана устройства, при совпадении ответа  пропускает посетителя в торговый центр. 

Внутри торгового центра арендаторы уже не проверяют покупателей на наличие QR-кодов, но ношение масок в торговом центре остается  обязательным. 

Представители службы охраны стоят на всех входах, включая паркинги и лифты. При  невозможности контролировать постоянно вход, он закрывается администрацией торгового  центра. 

Доступ в пункт вакцинации в Гринвиче возможен только через отдельный вход – пожарная  лестница с выходом на ул. Вайнера, после проведения вакцинации попасть в торговый центр можно только выйдя обратно по лестнице на улицу и зайдя через любой основной ход, предъявив QR-код.  Пересечение посетителей торгового центра и посетителей пункта вакцинации исключено. 

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Гринвич и Пассаж успешно опробовали системы считывания QR-кодов

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Теги: Гринвич, Пассаж, QR-код



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