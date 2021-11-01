40-летний Ибрагимович забил юбилейный 400-й гол в национальных чемпионатах

40-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович забил юбилейный 400-й гол в карьере в национальных чемпионатах.

Накануне форвард "Милана" помог одолеть "Рому" в гостевом матче Серии А (2:1). Ибрагимович отличился прямым ударом со штрафного, а после заработал пенальти. Гол для Златана стал также 150-м в чемпионате Италии.

Впервые Ибрагимович отличился в национальных чемпионатах 30 октября 1999 года. Тогда именитый нападающий выступал за шведский "Мальмё". Позже футболист забивал мячи за "Аякс" (Нидерланды), "Ювентус" (Италия), "Интер" (Италия), "Барселону" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Лос-Анджелес Гэлакси" (США) и упомянутый "Милан".