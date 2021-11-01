01 Ноября 2021
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Политика
Донбасс, Украина, ВСУ, войска (2017) | Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Реакция Москвы на провокацию Киева с дроном может выйти за рамки резких слов, - NI

Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения дрона Bayraktar на Донбассе, говорится в статье американского журнала The National Interest.

Обозреватель Марк Эпископос полагает, что Россия перебрасывает войска к западным границам. По его словам, закупка Киевом турецких беспилотников может спровоцировать эскалацию конфликта в Донбассе.

В статье говорится, что Москва считает нарушением Минских соглашений использование турецких БПЛА на линии разграничения, в то время как Киев с этим не согласен, пишет Regnum.

27 октября генштаб ВСУ сообщил о первом применении турецкого беспилотника для уничтожения артиллерии ДНР в районе населенного пункта Гранитное.

Как отмечал телеграм-канал Центра анализа стратегий и технологий, если верить карте, то "Байрактар" (Bayraktar) залетел вглубь территории, контролируемой ВСН, на 15 км, якобы удар произошел в районе Тельманово/Бойковское. Это может опровергать данные ВСУ о применении беспилотника до пересечения линии соприкосновения.

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Реакция Москвы на провокацию Киева с дроном может выйти за рамки резких слов, - NI

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Теги: донбасс, дрон, Bayraktar, реакция москвы



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