01 Ноября 2021
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Общество В России Москва
Ксения Собчак (2019) | Фото:instagram.com/xenia_sobchak

"Сидеть на карантине я решительно не хочу": Собчак улетела из России

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото из аэропорта Шереметьево и написала, что улетает. Предложила подписчикам угадать куда именно она направляется. Из подсказок – в этом месте нет карантина.

"Сидеть на карантине я решительно не хочу. Я привилась, причем давно. Почему я должна страдать из-за несознательных граждан и Бероева (актер Егор Бероев выступил против QR-кодов и принудительной вакцинации – прим. ред.), из-за которых мы не можем выработать коллективный иммунитет?

Ну и потом, я человек крайне рациональный, и не понимаю почему с такими жуткими цифрами заболевания рестораны и спортзалы представляют угрозу, а метро-нет? Это как?)) закрывать-либо всё, либо ничего. Поэтому улетаю туда ,где карантина решительно нет. Угадаете куда?", - пишет Ксения.

В комментариях самый распространенный вариант – Белоруссия, в которой недавно отменили даже масочный режим.

Напомним, 30 октября в России начались так называемые "нерабочие дни" – период с элементами локдауна, вводимыми каждым регионом по собственному усмотрению.

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"Сидеть на карантине я решительно не хочу": Собчак улетела из России

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Теги: карантин, ксения собчак, локдаун



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