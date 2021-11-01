01 Ноября 2021
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Общество Тюменская область Уральский ФО
(2021) | Фото: Гринвич

"Мы не товар!" Тюменские "ковид-антиваксеры" обратились в прокуратуру из-за обязательной вакцинации

Группа активистов от лица жителей Тюменской области обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность обязательной вакцинации и введения QR-кодов. Видеозапись подачи коллективного обращения с подписями в надзорный орган опубликована в группе "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы хотим, чтобы прокуратура вмешалась. Сейчас главный орган у нас Роспотребнадзор, который напрямую взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Любые рекомендации должны выполнять и губернатор, и мэры, и простые граждане. Но ВОЗ нам не товарищ, потому что это давно уже перестало быть учреждением, финансируемым государствами, а финансируется фармацевтическими компаниями. Неоднократно ловилось на коррупционных фактах. Потому необходимо вмешательство прокуратуры", - заявили активистки.

Введение QR-кодов они назвали унижающим человеческое достоинство.

"QR-код был придуман для отслеживания товаров. Мы же не товар, мы люди. Нюрнбергским процессом были осуждены те нелюди, которые присваивали людям номера. Это недопустимо делать. И они не защищают от вирусов. Если человек болеет, он должен лечиться дома, а не получать QR-код и штамповаться".

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"Мы не товар!" Тюменские "ковид-антиваксеры" обратились в прокуратуру из-за обязательной вакцинации

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Теги: QR-код, коронавирус, вакцинация, прокуратура, антиваксеры



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