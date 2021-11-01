01 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Проверка QR-кода в ТЦ &quot;Радуга&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Шопинг с QR-кодом. На Авито в Екатеринбурге появился новый вид услуг

В Екатеринбурге на Авито появились объявления, предлагающие новый вид услуг - шопинг по QR-коду. Горожане, имеющие заветный документ, предлагают совершить покупки для тех, у кого кода нет, в торговых центрах на выбор, и доставить к самой квартире. Цена вопроса варьируется от 1 рубля до 500.

Чаще всего указывается фиксированная цена в размере 300 рублей, однако окончательная стоимость услуги зависит от нескольких факторов: время ожидания в очереди, район, в котором располагается необходимый магазин, а также место проживания самого заказчика, вес покупки и сложность доставки.

Объявление о покупках с QR-кодом в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Объявление о покупках с QR-кодом в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Объявление о покупках с QR-кодом в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Объявление о покупках с QR-кодом в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил Накануне.RU один из "покупателей на заказ", таким образом можно приобрести как какую-нибудь безделушку, так и дорогие покупки: телефон, ювелирные украшения, бытовую технику. Несмотря на то, что некоторые оптовые магазины предлагают забрать заказ с улицы и без QR-кода, значительная часть торговых точек, таких как магазины бытовой техники, игрушек, а также "Галамарт" и "Fix Price" находятся в ТЦ.

Оплатить свои покупки и услуги можно по приезду курьера, однако с дорогостоящими "заказами" придется договариваться индивидуально. Некоторые предлагают сразу перевести деньги за часть покупки, остальное по чеку во время вручения. При этом "покупатели" готовы предоставить свои личные данные, чтобы заказчик оставался спокойным за свои средства.

Объявление о покупках с QR-кодом в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Объявление о покупках с QR-кодом в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области расширили число зон, свободных от ковида, для посещения которых требуется QR-код. Получить его могут те, кто поставит прививку. Как только об этом стало известно, в Екатеринбурге моментально выстроились огромные очереди на вакцинацию.

При этом, как сообщало Накануне.RU, прививка не дает никакой гарантии получения столь вожделенного кода. Жительница Екатеринбурга Ксения рассказала, что привилась еще 21 октября. На сайте Госуслуг говорится, что QR-код должен был прийти уже через сутки после вакцинации. Однако так и не пришел.

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Шопинг с QR-кодом. На Авито в Екатеринбурге появился новый вид услуг

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Теги: QR, код, Екатеринбург, услуга, шопинг, покупки, ТЦ



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