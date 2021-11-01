Московские власти задумали полностью избавиться от иностранных рабочих на стройках

Столичные власти продумывают план по полному избавлению от зависимости от иностранной рабочей силы на московских стройках. По крайней мере на тех, где работы ведутся по программе реновации.

По словам вице-мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сейчас на реновационных стройках не хватает рабочих и инженеров, кадровый дефицит составляет до 40%. Из 120 тыс. иностранных рабочих из-за пандемии осталось только 40 тыс.

"Стало больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром — это искусство, делать кирпичную кладку — вообще нет специалистов", - заявил Бочкарев в интервью РБК. По его словам, мигранты теперь хотят получать больше денег: раньше их устраивали 30 тыс. руб., теперь – 50-60 тыс. руб., а многие и за 80 уже не хотят работать.

От иностранной рабочей силы на стройках хотят избавиться, во-первых, за счет технологических решений, во-вторых, за счет увеличения компетенций рабочих. Правда, Бочкарев считает, что сейчас само строительное образование не позволяет выпускать нужных специалистов.