Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заразилась коронавирусом после вакцинации

Пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки заявила, что заболела коронавирусом, хотя ранее прошла полный курс вакцинации.

"В среду я посоветовалась с руководством Белого дома и медиками и приняла решение не ехать в зарубежную поездку с президентом из-за выявления положительного теста на коронавирус у одного из членов моей семьи, - говорится в заявлении Псаки. – Я сразу же ушла на самоизоляцию и три дня подряд мои ПЦР-тесты были отрицательными. Но накануне я получила положительный тест".

Псаки добавляет, что у нее не было "тесного личного контакта" с президентом или высокопоставленными сотрудниками его администрации.

"В последний раз я видела президента во вторник, мы были на улице на расстоянии двух метров и оба в масках", - добавила Псаки.

Она также рассказала о том, как переносит болезнь: "Благодаря вакцинации у меня появились только легкие симптомы, которые позволяют мне продолжать работу из дома. Я планирую вернуться к очной работе после десятидневного карантина и получения отрицательного теста".

FOX News сообщает, что в прошлый понедельник, когда Псаки еще тесно взаимодействовала с президентом, Джо Байден закашлялся во время выступления в Нью-Джерси, при этом пожимал руки представителям местной общественности, и макси на нем в этот момент не было.