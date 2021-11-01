В Челябинске УФАС возбудило дело из-за правил демонтажа незаконных киосков

УФАС возбудило дело в отношении Челябинской городской думы из-за порядка демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в марте депутаты Челябинской гордумы утвердили порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города. Новый порядок расширяет полномочия внутригородских районов по демонтажу незаконных киосков. Это дает возможность участия в процессе юридическим и физическим лицам. Новый порядок, по словам спикера гордумы, Андрея Шмидта, предоставляет гражданам механизм проявлять инициативу и демонтировать незаконные объекты за счет привлечения внебюджетных средств.

Однако УФАС усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства в документе.

"Отдельные положения Порядка приводят или могут привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий предпринимателям, разместившим нестационарные объекты в соответствии с требованиями действующего законодательства", - подчеркнули в УФАС.

Челябинской городской думе было выдано предупреждение об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства, но оно не было исполнено.