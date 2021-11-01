Екатеринбургский депутат помог с заменой окон в школе у маленьких кадетов

В МБОУ СОШ №112 в Екатеринбурге были заменены старые окна, на которые постоянно жаловались родители и педагоги. В 1Б классе обучаются маленькие кадеты, что не раз заболевали из-за постоянных сквозняков. В итоге о помощи попросили депутата гордумы Алексея Вихарева, известного в городе своей финансовой поддержкой, в том числе и образовательных учреждений.

"Дети занимаются в помещении с 7.30 до 16.00, здесь у них проходят и допзанятия кадетского направления. В старые окна сильно дуло, дети простывали. Окна оперативно установили. Теперь в кабинете тепло и хорошо", - рассказал депутат у себя в соцсетях.

Напомним, что в конце августа депутат также подарил гимназии №99 Екатеринбурга 20 робототехнических наборов и 3D-принтер, благодаря чему ученики уже в этом учебном году смогут начать изучение робототехники и программирования "Microbit robot".