01 Ноября 2021
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Замена окон в школе № 112 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Екатеринбургский депутат помог с заменой окон в школе у маленьких кадетов

В МБОУ СОШ №112 в Екатеринбурге были заменены старые окна, на которые постоянно жаловались родители и педагоги. В 1Б классе обучаются маленькие кадеты, что не раз заболевали из-за постоянных сквозняков. В итоге о помощи попросили депутата гордумы Алексея Вихарева, известного в городе своей финансовой поддержкой, в том числе и образовательных учреждений.

Замена окон в школе № 112 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей ВихаревЗамена окон в школе № 112 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей Вихарев

"Дети занимаются в помещении с 7.30 до 16.00, здесь у них проходят и допзанятия кадетского направления. В старые окна сильно дуло, дети простывали. Окна оперативно установили. Теперь в кабинете тепло и хорошо", - рассказал депутат у себя в соцсетях.

Замена окон в школе № 112 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Напомним, что в конце августа депутат также подарил гимназии №99 Екатеринбурга 20 робототехнических наборов и 3D-принтер, благодаря чему ученики уже в этом учебном году смогут начать изучение робототехники и программирования "Microbit robot".

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Екатеринбургский депутат помог с заменой окон в школе у маленьких кадетов

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Теги: окна, кадеты, депутат, школа, замена, помощь



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