Гинзбург заявил об отсутствии нареканий к "Спутнику V" даже у ревакцинированных

Жалоб по поводу побочных действий вакцины от коронавируса "Спутник V" нет даже среди тех, кто уже ревакцинировался, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Гинцбург сообщил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации "Спутником V" и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100%. По словам специалиста, такая схема профилактики способна защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения COVID-19 в принципе.