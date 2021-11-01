01 Ноября 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Гинзбург заявил об отсутствии нареканий к "Спутнику V" даже у ревакцинированных

Жалоб по поводу побочных действий вакцины от коронавируса "Спутник V" нет даже среди тех, кто уже ревакцинировался, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Гинцбург сообщил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации "Спутником V" и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100%. По словам специалиста, такая схема профилактики способна защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения COVID-19 в принципе.

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Гинзбург заявил об отсутствии нареканий к "Спутнику V" даже у ревакцинированных

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Теги: Спутник V, вакцина, александр гинцбург



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