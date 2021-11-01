01 Ноября 2021
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Общество В России
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Медведев назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической

Бывший президент и глава правительства России, а ныне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что страна с весны находится в пятой фазе пандемии.

Как пишет политик в статье для "Российской газеты", уровень заболеваемости "колеблется" почти на критическом уровне. Коронавирус останется в мире надолго, но в ближайшее время ситуацию удастся взять под контроль, считает Медведев.

Он считает, что жизнь в новой реальности требует "продуманных, взвешенных решения, долгой "окопной" войны с пандемией". "Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль", — написал зампред Совбеза. Он выразил уверенность в том, что сейчас каждый должен "переосмыслить меру своей личной ответственности" за свое здоровье и безопасность других.

Также Медведев считает, что в мире наступает продовольственный кризис.

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Медведев назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической

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Теги: Медведев, коронавирус



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