Роспотребнадзор не увидел динамики в распространении штамма AY.4.2

Линия штамма коронавируса "Дельта" AY.4.2, вызывающая озабоченность врачей во всем мире пока не распространяется в России.

По данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, с момента обнаружения геноварианта в стране зафиксированы только единичные заражения. Кроме того, в последнее время состав распространенных в России разновидностей вируса устойчив: по сравнению с сентябрем ситуация принципиально не изменилась.

По словам экспертов, рано сбрасывать со счетов этого кандидата в супер-"Дельты", так как его динамика распространения в Великобритании всё еще высока и он действительно на 10–15% заразнее. Как считают специалисты, чтобы понять, имеет ли линия AY.4.2 высокий патогенный потенциал, потребуется еще две недели, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, вакцины от коронавирусной инфекции, которые на сегодняшний день применяются в России, достаточно эффективны и против разновидности штамма коронавируса "дельта" AY.4.2.