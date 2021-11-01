01 Ноября 2021
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Экономика В России
яблоки, перец, огурец, морковь, капуста, салат, баклажан, сельское хозяйство, овощи, продукты (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Медведев: В мире начался продовольственный кризис

Бывший глава правительства РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что в мире наступает продовольственный кризис.

В своей статье для "Российской газеты" он написал, что, для преодоления глобального спада нужна эффективная политика, направленная на восстановление экономики и удержание ценовой стабильности.

По словам Медведева, цены на продукты питания растут везде, а продуктовая инфляция ускоряется. "Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям", — написал зампред Совбеза.

По его словам, кризис ударил сильнее по развитым странам с большим уровнем глобализации.

Также, по словам Медведева, распространение COVID-19 ускорило четвертую промышленную революцию, привело к взрывному росту онлайн-сервисов и их прочному внедрению в жизнь.

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Медведев: В мире начался продовольственный кризис

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Теги: Медведев, коронавирус, продовольствие



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