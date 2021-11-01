На границе с Китаем — рекордные пробки из большегрузов

На пограничных переходах на границе с Китаем стоит в ожидании проезда около 1,5 тыс. фур.

Только на самом крупном международном автомобильном пункте пропуска с КНР Забайкальск – Маньчжурия ожидает почти 1000 большегрузов. Этот пункт способен пропускать до 360 большегрузов в сутки.

Очереди из фур также наблюдаются на менее крупных погранпереходах. Регулярные заторы отмечаются на МАПП Пограничный – Суйфэньхэ и Полтавка – Дуннин. Из-за простоев сроки доставки грузов из Китая автотранспортом выросли в среднем на 30–40 дней, пишут "Ведомости".

Транспортно-логистические компании заявили о многомиллионных потерях из-за затора на автомобильном пункте пропуска Забайкальск – Маньчжурия. Ежедневно перевозчики теряют порядка 40 млн руб.

Между водителями уже происходили драки из-за места в очереди – некоторые пытаются побыстрее попасть в список таможенников. Недавно здесь убрали пункт ГИБДД, поэтому регулируют ситуации дальнобойщики своими силами, сообщает "Сибкрай.ру".