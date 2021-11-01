Минфин предложил нефтяникам новые льготы

Министерство финансов России определилось с корректировками режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли.

Планируемые изменения представил замминистра финансов Алексей Сазанов на закрытом заседании специальной рабочей группы при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли. Позиция ведомства сформулирована в письме Сазанова в адрес председателя Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Ведомство распространило документ между участниками рабочей группы перед заседанием. Согласно письму, Минфин готов включить в режим дополнительный пул месторождений в Западной Сибири при условии, что они соответствуют определенным критериям, пишут "Ведомости".

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова предложила начать применять режим налога на дополнительный доход (НДД) на всю нефтяную отрасль России с 2022 года. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что участники совещания одинаково видят перспективу нефтяной отрасли и сходятся во мнении, что она в обозримом будущем останется одним из драйверов российской экономики.

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