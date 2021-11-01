Навка поддержала празднование Хеллоуина в России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, супруга официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка прокомментировала празднование Хеллоуина в России.

Нас своей странице в Instagram она написала, что дети пары любят отмечать эту дату, так как им нужно придумывать образ, наряд, роль, проявлять свои артистические способности. Навка поддержала праздник, сообщив, что подготовка к нему помогает детям проявлять свой творческий потенциал в игровой форме.

По словам фигуристки, праздник дает дополнительную возможность объединить детей и взрослых.

Ранее Челябинская епархия призвала южноуральцев отказаться от празднования Хэллоуина.