Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти двух сестер в Туве

Главе Следственного комитета России доложат об обстоятельствах смерти двух сестер в Туве.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В Кызыле обнаружили двух девочек 9 и 14 лет с множественными травмами. Они были родными сестрами. Младшая скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – в медицинском учреждении. Подозреваемый задержан. Им оказался 23-летний молодой человек.

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