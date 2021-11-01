Российские туристы не могут вылететь из Москвы на Кипр

В московском аэропорту Домодедово 31 октября произошла задержка рейса в Ларнаку (Кипр).

Пассажиры не могут вылететь более 17 часов. По словам пассажиров, людям не предоставили питание, воду, а также не расселили в отеле.

Вылета ждут 412 человек в ограниченном пространстве, а меры по коронавирусу не соблюдаются. Авиакомпания Red Wings информирует, что вылет состоится 1 ноября в 1:55. В аэропорту говорят, что самолет неисправен, и его сейчас ремонтируют, пишут "Известия".