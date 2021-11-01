01 Ноября 2021
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Политика В России
Дмитрий Медведев (2020) | Фото: instagram.com/damedvedev

Медведев: Эпидемия ускорила четвертую промышленную революцию

Распространение COVID-19 ускорило четвертую промышленную революцию, привело к взрывному росту онлайн-сервисов и их прочному внедрению в жизнь.

Как сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Шесть уроков одной пандемии" в "Российской газете", с марта прошлого года произошел взрывной рост количества и качества разнообразных интернет-сервисов.

Медведева считает, это было вызвано "срочной необходимостью избежать физических контактов между людьми".

Бывший глава российского правительства не исключил, что поражение в правах непривитых от коронавируса граждан может быть эффективным методом стимулирования вакцинации.

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Медведев: Эпидемия ускорила четвертую промышленную революцию

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Теги: Медведев, эпидемия, коронавирус



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